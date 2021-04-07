اسوشيتد برس: الهند قد تستأنف تصدير لقاح استرازينيكا بحلول يونيو

قال ايدار بونواللا رئيس المؤسسة المسؤولة عن إنتاج لقاح استرازينيكا الهندي، إن مؤسسته - التي مقرها الهند وتعد أكبر مصنع للقاحات فى العالم - قد تتمكن من استئناف تصدير لقاح استرازينيكا لدول العالم بحلول يونيو القادم.وربط ذلك في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة اسوشيتد برس للأنباء" بقدرة هيئة الأمصال في الهند على تلبية احتياجاتها المحلية من اللقاحات على ضوء تطور مستوى انتشار وباء كورونا في ربوعها ومدى انحساره ".واعترف مسؤول الشركة المصنعة للقاح استرازينيكا بوجود تأخير في توريد لقاحات استرازينيكا، إلى بلدان العالم نتيجة تصاعد مستويات الإصابة بكورونا في الهند، مشيرا إلى أن مؤسسته تعد شريك توريد أساسي للقاحات للأمم المتحدة في إطار برنامجها المعروف باسم التعاون من أجل اللقاحات كوفاكس، الذي يهدف إلى ضمان عدالة توزيع لقاحات كورونا إلى كافة بلدان العالم.وجاءت تصريحات رئيس مؤسسة استرازينيكا الهندية في أعقاب إعلان برنامج كوفاكس في الخامس والعشرين من مارس الماضي،عن حدوث انتكاسات خطيرة فيه نتيجة تصاعد مستويات الإصابة بكورونا في الهند، واضطرار مؤسسة الأمصال الهندية إلى توجيه إنتاجها من لقاح استرازينيكا صوب تلبية الطلب المحلى للهند وهو ما نتج عنه تأجيل توريد 90 مليون جرعة لقاح من لقاح استرازينيكا إلى بلدان العالم التي تطلب شراؤه عبر برنامج كوفاكس.وقالت اسوشيتدر برس في تقريرها الإخباري أنه منذ الخامس والعشرين من مارس الماضي، تضاعفت معدلات إصابة الهنود بكورونا ووصلت إلى 100 ألف إصابة جديدة يوميا وفق أحدث إحصاء تم تسجيله يوم الاثنين الماضي.ولفتت إلى أن معدلات الإصابة المرتفعة في الهند تسير بمعدلات سريعة، مقارنة بباقي مناطق العالم مما دعا سلطات الهند الصحية إلى تبني سياسة، أكثر تشددا في مواجهة الوباء بنيودلهى عاصمة البلاد وكذلك في مومباي عاصمتها الهند الاقتصادية.وعلى خلفية ذلك وسعت الهند مظلة التطعيمات ضد كورونا،مع التركيز على القطاعات الأكثر تهديدا بالإصابة بعدوى الوباء، واعتبارا من أول أبريل الجاري أدخلت الهند من هم في سن الخامسة والأربعين في دائرة أولويات التلقيح،سعيا إلى محاصرة الوباء وهو ما أدي إلى زيادة الطلب المحلى على لقاح استرازينيكا وتعثر عمليات تصدير هذا اللقاح إلى العالم.وقالت اسوشيتد برس إن كبار مسئولي الهند قد طالبو حكومتها الاتحادية، بتوسيع مظلة التطعيمات ضد الوباء الذي لم يتجه حتى الآن إلى حالة الانحسار، وهو ما عبر عنه رئيس " استرازينيكا " الهندية في المقابلة بقوله " ترعبنى تلك الفجوة بين ما يتعين علينا القيام به... وما سوف يحدث بالفعل " سنظل نقدم اللقاحات المطلوبة لشعبنا في الهند، قبل توريدها إلى أي مكان آخر... لأنه من واجبنا في الأساس حماية شعبنا.... "غير أن المسئول الهندي قال إن هذا الوضع يسبب مشكلات تتعلق بتعاقدات توريد اللقاحات، التي التزمت بها المؤسسة الهندية لدول العالم، وكشف عن تلقيه اتصالات مكثفة من قادة العالم طلبا للقاحات،وأنه يقوم " بشرح الموقف العام لهم " ويلمس منهم " تفهما لظروف الهند التي تشابه تلك الظروف التي يواجهونها، بسبب تفشى الوباء وما تمارسه المعارضة الهندية من ضغوط على الحكومة، لتوسيع مظلة التلقيح ضد الكورونا لتغطى أعداد أكبر من الهنود ".وأضاف " نفعل في الهند تماما مثلما فعلت دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه موقفا مشابها..." مشيرا إلى إن الولايات المتحدة الأمريكية " استخدمت قانون الإنتاج الدفاعي الأمريكي كوسيلة لمنع تصدير الولايات المتحدة للمواد الخام الأولية اللازمة، للتوسع في عمليات إنتاج لقاحات كورونا في الولايات المتحدة.... ".واعترف المسؤول الهندي بأن الإجراء الأمريكي السابق الإشارة إليه، كان ذو أثر على توريد بعض المواد الأولية التي تعتمد عليها الهند محليا في إنتاج الأجسام المناعية الدقيقة، التي تستخدمها مؤسسة الأمصال الهندية في إنتاج نوعيات من الأمصال الأخري المضادة لكورونا مثل لقاح نوفا فاكس وهو ما فرض تحولا إنتاجيا في الهند،لتلك النوعية من اللقاحات وأجل إنتاجها وتوريدها إلى العالم لفترات قد تصل إلى خمسة أو ستة أشهر قادمة.ودونما إشارة مباشرة إلى الهند، كان الدكتور بروس ايلوارد كبير مستشاري رئيس منظمة الصحة العالمية، قد اعترف في مؤتمر صحفي عقده أمس – الثلاثاء– بأن بعض موردي اللقاحات في العالم لبرنامج كوفاكس الذي تديره الأمم المتحدة، يواجهون مشاكل لا تظهر آثارها على المتلقي للقاح في الوقت الراهن، حيث لا تزال عمليات إمداد البرنامج باللقاحات مستمرة، لكنه أعرب عن مخاوفه من " استمرار حالة التعثر لدى بعض الموردين الكبار على المدى القصير ".وقالت اسوشيتد برس أن مستشار منظمة الصحة العالمية أعرب خلال المؤتمر الصحفي بالأمس عن أمله في حدوث "انفراجة في أزمة عدم انتظام توريد اللقاحات، في غضون شهر أو نحو ذلك من الآن عبر إيجاد صيغ تفاهم بين كوفاكس والبلدان الموردة للقاحات " إلا أنه أشار في ختام المؤتمر إلى أن التعثر الكامل إذا انتاب لبعض الموردين الكبار سيكون مشكلة حقيقية إذا تجاوزت فترة التعثر شهرا ".