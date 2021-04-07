التأمين الصحى الشامل: تقديم 4 ملايين خدمة طبية وإجراء 70 ألف عملية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تمكن المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية من نيل ثقة المنتفعين، وذلك من خلال تقديم 4 ملايين خدمة طبية، وإجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية، ولعل أغلبها عمليات فائقة الدقة تُجرى لأول مرة خارج محافظة القاهرة.جاء ذلك منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019 بمحافظة بورسعيد وحتى الآن، لافتًا إلى تسجيل ما يزيد على 3 ملايين منتفع في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.وأشار إلى أن اللا مركزية في تقديم الخدمات الصحية إحدى أهم أولويات الهيئة، وهو ما يضمن إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، وذلك بالتوازي مع تحقيق الحماية المالية لكل المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي تمثل عائقًا رئيسيًا في طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة، خصوصًا بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا.جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بـ"المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة" الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم الاحتفال به يوم السابع من أبريل بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في نفس التاريخ من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".