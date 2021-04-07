إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم بعد تناول وجبة بطاطس بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة "بطاطس وأرز"، بمنطقة الشموت ببنها، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي.و تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مستشفى بنها الجامعي، يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، بعد تعرضهم لحالة تسمم بعد تناول وجبة منزلية "بطاطس وأرز".بالانتقال للمستشفى والفحص تبين إصابة كلا من "أ.ز" 56 عاما، و"ع. م. أ" 35 عاما، و"م. أ. ز"، 7 أعوام، و"ر. أ. ز"10 أعوام، و"م. أ. ز"، 4 أعوام، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية "بطاطس وأرز"، ويتم حاليا عمل اللازم لهم جميعا بمركز السموم الإكلينيكية وعلاج الإدمان بمستشفى بنها الجامعي.