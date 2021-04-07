نمو قطاع الخدمات بألمانيا بأعلى وتيرة في أكثر من 3 سنوات

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو‭ ‬القطاع الخاص في ألمانيا تسارع في مارس لأعلى مستوى، فيما يزيد عن ثلاثة أعوام إذ سجل قطاع الخدمات أداء جيدا مفاجئا رغم قيود فيروس كورونا وموجة ثالثة من الإصابات.وقفزت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.5 الشهر الماضي من 45.7 في فبراير.وجاء الرقم أفضل من القراءة الأولية عند 50.8 بالمئة ليتجاوز مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر.وقال فيل سميث الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت إن التحسن يرجع بصفة أساسية لتخفيف القيود على بعض المتاجر والخدمات بينما مددت السلطات بعض القيود إلى أبريل.