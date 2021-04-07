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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قطار الخير» توزع 400 كرتونة غذائية وتكشف على 640 مواطن بسوهاج

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وقعت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة "صُناع الخير" بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ومبادرة حياة كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي، في قرية العيساوية شرق التابعة لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، ضمن مبادرة "قطار الخير" الكشف الطبي على 640 مواطن من أبناء المركز.

وشملت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي في تخصصات (القلب، والباطنة، والعظام، والجلدية، والأطفال، والعيون)، وتم أخذ مقاسات النظر لعمل نظارات وسيتم إجراء عمليات المياه البيضاء، والشبكية والقرنية، وتم عمل تحاليل السكر والأنيميا، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج.

من جانبه أوضح المهندس حسين كبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أن مبادرة قطار الخير والتي نظمتها مؤسسة "صُناع الخير" بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية قدمت توقيع الكشف الطبي لعدد 640 مواطن بالعيساوية شرق وتسليمهم العلاج اللازم، مع توزيع 400 كرتونة مواد غذائية لأهالينا بقرية للكولة وقرية الأحايوة.
وأشاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات والمؤسسات المشاركة، لافتًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لدعم القرى الأكثر احتياجا ولتقديم مستوى عال من الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

من جهته قال محمد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لقرية الكهولة، أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي على 340 مواطنا في تخصص الرمد وتم تسلمهم العلاج اللازم، وخلال أسبوع سيتم تسليمهم النظارات الخاصة بهم، وأيضا 300 مواطن بالتخصصات المختلفة، وتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية بواقع 200 كرتونة لقرية الكولة و200 كرتونة بقرية الاحايوة.

جدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، شهد يوم الأحد الماضي، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، انطلاق مبادرة “قطار الخير” والتي ينظمها صندوق تحيا مصر، ومبادرة حياة كريمة، ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، كأكبر حملة لتقديم الدعم الطبي والإنساني، والتي تشمل 10 قوافل طبية موسعة تجوب مراكز المحافظة المختلفة لتقدم خدماتها المجانية للمواطنين، خلال الفترة من الأحد 4 وحتى الخميس 8 أبريل ولمدة خمسة أيام متتالية.

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