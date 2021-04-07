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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق أعمال مجلس خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية بمشاركة مصر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:29 ص
مجلس خارجية مجموعة
مجلس خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية
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انطلقت صباح اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ19 لمجلس وزراء الخارجية بمجموعة الدول الثماني الإسلامية بمشاركة مصر؛ للإعداد للقمة العاشرة لرؤساء دول المجموعة والتي تنعقد غدًا الخميس افتراضيًا.

ورحب وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن -في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الذي تنظمه بنجلاديش- بالوزراء المشاركين.. مشيرا إلى أن بلاده كانت تتمنى استضافتهم على أرضها ولكن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم حالت دون ذلك.

وأكد أن الدول الثماني في حاجة للتعاون أكثر من أي وقت مضى من أجل مواجهة تداعيات كورنا لاسيما على الصعيد الاقتصادي.. مستعرضا حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بلاده لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة على مواطنيها.

ودعا وزير الخارجية البنغالي إلى خلق سوق رقمية بين الدول الأعضاء بالمجموعة.

وشدد على أن بنجلاديش عازمة على إطلاق كل المبادرات اللازمة من أجل تعزيز التعاون بين دول المجموعة.. مؤكدا أهمية عقد اجتماعات متواصلة بين المسئولين والوزراء بالمجموعة في مختلف المجالات ومن بينها التكنولوجيا والاتصالات والسياحة.

يذكر أن المجموعة التي تأسست عام ١٩٩٧ تضم كلا من مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنجلاديش.

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