شكري يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

التقى سامح شكري وزير الخارجية، قبل قليل، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في إطار زيارته الحالية للعاصمة بيروت.ويبحث اللقاء مستجدات الوضع في لبنان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية.وكان «شكري» قد وصل إلى بيروت صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للبنان وشعبه الشقيق، بينما كان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة على رأس مستقبليه.والتقى «شكري»، في أولى محطات زيارته، بالرئيس اللبناني ميشيل عون، بقصر بعبدا.