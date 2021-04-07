قرار مفاجىء للملكة إليزابيث بشأن ميجان ماركل

كشفت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن قرار مفاجىء يخص دوقة ساسكس ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، على أنها صاحبة الحق في مواصلة مسيرتها في التمثيل طالما تم البعد عن الواجبات الملكية.ووفقًا لموقع الديلي ميل البريطاني أن الكاتب أندرو كورتون قال: الملكة أبلغت ميجان بقرار مفاجىء وغير متوقع في هذا الوقت أنها منحتها درجة من الحرية حيث لهم تذاكر الدرجة الأولى في أي بلد يريدون الذهاب اليها وسيتعاملون كونهم سفراء شباب لدول الكومنولث، مؤكدة أنه انصافًا للعائلة المالكة وللملكة أعطتهم الفرصة للذهاب لأيا مكان يحلو لهم.وتخلى الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا إلى جنوب كاليفورنيا بالولايا المتحدة الأمريكية من أجل عيش حياة مستقلة.