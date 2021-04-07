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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم الفريق أسامة ربيع في مؤتمر هيئة الاعتماد بالإسماعيلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:27 ص
تكريم الفريق أسامة
تكريم الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب - فاتن خديوي - سارة سعودي
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شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق مؤتمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في محافظة الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال كلمته أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن وزارة الصحة تقوم بخدمة جليلة لرعاية صحة المصريين وحرصت الهيئة على مدى تاريخها تقديم خدماتها للمجتمع المدني حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن قناة السويس استطاعت تخطي أزمة كان يواجهها العالم أجمع بسبب جنوح سفينة الحاويات البنمية ولأول مرة يتم تعويم سفينة بهذه الحمولة دون تفريغ حمولتها، الأمر الذي كان قد يستغرق شهرين وبمساعدة قاطرات الهيئة حملنا على عاتقنا مسئولية شد وتعويم السفينة دون أن تمس بأي خطر، مضيفا أن الحادث أثبتت للعالم كله أهمية قناة السويس وأغلق الباب حول التلميح بوجود قنوات بديلة عن قناة السويس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن كافة المؤسسات والوزارات تكاتفوا لتقديم المساعدة لحل الأزمة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي كان يتابع عن كثب جهود الهيئة في تعويم السفينة وكان يتواصل هاتفيا على مدى اليوم ليطمئن على الأعمال هذا بالإضافة لدعم الشعب المصري العظيم في تشجيع رجال الهيئة على مواصلة الأعمال كانت ثقتهم حافزا على تخطي الأزمة، وكان العالم أجمع يراقب الوضع حيث كانت سمعة مصر نصب أعيننا ونحن نواصل الليل بالنهار من أجل تعويم السفينة لتعود قناة السويس الشريان الأهم لعبور التجارة العالمية.

وخلال المؤتمر تلقى الفريق أسامة ربيع، تكريما من رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،
ومن جانبه قال نائب محافظ الإسماعيلية إن منظومة التامين الصحي الشامل تمثل حرص الدولة على تحسين جودة الصحة ونتطلع أن تكون المنظومة الصحية تتوافق مع احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن المنظومة جزء من رؤية مصر 2030 وتتوامم مع الثقافة المصرية لتحسين ثقافة المواطن نحو الرعاية الصحية، مضيفا أن المعابر التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابية الصحية تعكس مستوى الأداء المطلوب لتعزيز مستوى المؤسسات الصحية، لتكون القرارات ذات مسؤولية واضحة تتوافق مع المستوى المطلوب لنجاح المهمة الصحية التي تليق مع قيمة مصر ومواطنيها.

و تابع نائب المحافظ أن الفترة الحالية هي لحظة فارقه في تاريخ الصحة بمصر الأمر الذي جعل التأمين الصحي حقيقة واقعه عملنا من أجلها رجال كثير في كل القطاعات حتى نصل بالتامين الصحي لجميع المواطنين، مؤكدا أن قانون الصحي الشامل جاء في صالح المواطنين لتغطية كافة احتياجاتهم الطبية وكانت جودة الخدمة الصحية والارتفاع بها إلى أعلى المستويات العالمية على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت توجيهاته تنفيذ الخدمة على أعلى المعايير العالمية ولذلك تم إنشاء منظومة التامين الصحي الشامل التي تعمل تحت إشراف الرئيس لتقديم خدمات صحية للمصريين على أعلى مستوى، وتم إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة حصول المنتفعين بأعلى مستويات هذه الخدمة ولذلك نتعاون في كل خطوة لتحقيق نجاح المنظومة.

و لفت " عصام" إلى أنه تم رفع كفاءة جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة استعدادا لدخولها دائرة الاعتماد والتسجيل للتعاقد والعمل ضمن منظومة التامين الصحي الشامل، معلنا أن مصر حصلت على أعلى مستوى الاعتماد وحصلت المستشفيات على نسبة 98%، و99% في معايير المراكز الصحية الدولية وسيتم تطبيق كافة المعايير على المنشآت الطبية لنصل إلى المستوى الكامل في تطبيق هذه المعايير


من جهته وجه الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كلمته لرئيس هيئة قناة السويس، قائلا إن جهود تعويم سفينة رفعت اسم مصر أمام العالم أجمع، وكانت نموذج نحتذي به وكل ما نتمناه في منظومة التامين الصحي الشامل أن نرتفع إلى نفس مستوى الأداء والجودة، للارتقاء بمستوى منظومة التامين الصحي الشامل.

فيما أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل أن جهود هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات البنمية خلال 6 أيام فقط يعيد لنا ذكريات أكتوبر وتحرير سيناء في 6 ساعات ودائما المصريين أصحاب بطولات، مشيرا إلى أن لو جميع المؤسسات في مصر تعمل بنفس كفاءة هيئة قناة السويس نستطيع أن نعبر أي أزمة.

وأضاف:" أعدكم أن منظومة التامين الصحي الشامل ستسير على نفس النهج، مضيفا أن هناك دولا متقدمة انهارت صحيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لكن القيادة السياسية في مصر كان لها توجيهات صارمة من أجل محاربة الفيروس، بالإضافة إلى مجموعه المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل صحة المصريين والتي أسست قواعد للمنظومة الصحية تستطيع من خلالها تخطي أي أزمة، ونستطيع أن تحاكي منظومة التامين الصحي الشامل المعايير الدولية.
تكريم الفريق أسامة ربيع في مؤتمر هيئة الاعتماد بالإسماعيلية
تكريم الفريق أسامة ربيع في مؤتمر هيئة الاعتماد بالإسماعيلية
تكريم الفريق أسامة ربيع في مؤتمر هيئة الاعتماد بالإسماعيلية
تكريم الفريق أسامة ربيع في مؤتمر هيئة الاعتماد بالإسماعيلية
تكريم الفريق أسامة ربيع في مؤتمر هيئة الاعتماد بالإسماعيلية
تكريم الفريق أسامة ربيع في مؤتمر هيئة الاعتماد بالإسماعيلية

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