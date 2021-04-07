جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة ألعاب القوى

حققت جامعة بنها مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى، والتي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعاد، وظهر طلاب الجامعة بمستوى متميز وأداء قوي خلال فعاليات البطولة.وقال الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، إن جامعة بنها حصدت 11 ميدالية (3 ذهبية و6 فضية و2 برونزية)، في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى البطولة التي أقيمت فى الفترة من 4 – 5 أبريل الجاري.من جانبه أشاد الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من نتائج ونجاحات خلال فعاليات بطولة ألعاب القوى التي شارك فيها عدد كبير من الجامعات المصرية.وهنأ الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، طلاب الجامعة الفائزين في البطولة وهم شهاب عبدالعزيز من كلية التربية الرياضية حصل على ذهبية القرص، وعبدالرحمن إسماعيل من كلية الآداب حصل على ميدالية ذهبية 200 م وميدالية فضية 400 م، وحسين محمد صقر ميدالية ذهبية 100 م مكفوفين، ويوسف محمد من كلية التربية الرياضية ميدالية فضية وثب طويل، ومصطفى إسماعيل عبد البديع ميدالية فضية 100م أرجل معاقة، وإبراهيم محمد إبراهيم من كلية الآداب ميدالية فضية 100 م قصار قامة، ومحمد سمير فهمي من كلية الآداب ميداليتين فضيتين 100 م مكفوفين، وعمرو سامح من كلية الآداب ميدالية برونزية وثب طويل، وميدالية برونزية تتابع.من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على اهتمام الجامعة بالمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال بين كل الجامعات المصرية، مشيرا الى أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها المتفوقين فى مختلف المجالات.