«فيسبوك» تحمّل «جهات مؤذية» مسؤولية نشر بيانات 530 مليون مستخدم

حمّلت "فيسبوك" جهات تسعى إلى "الأذية" مسؤولية نشر بيانات 530 مليونًا من حسابات مستخدمي الشبكة الاجتماعية ونَشر قسم منها في نهاية الأسبوع الفائت على منتدى عبر الإنترنت لقراصنة الكمبيوتر، داعيةً أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل.وأوضح المسؤول في الشبكة مايك كلارك في بيان إن هذه البيانات تأتي من تسريب يعود إلى عام 2019 و"تم حله".واستنكر كلارك طريقة نهب الملفات الشخصية على "فيسبوك" عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد الأعضاء في العثور على أصدقاء بسهولة من خلال مسح قوائم الاتصال.وأضاف "يجب أن يكون مفهوما أن الجهات التي تسعى إلى الأذية لم تحصل على هذه البيانات من طريق اختراق أنظمتنا بل من خلال نهبها من على منصتنا قبل سبتمبر 2019".وشرح أن هذه الممارسة "تعتمد غالبًا على البرامج الآلية لاستخراج المعلومات العامة من الإنترنت والتي يمكن توزيعها بعد ذلك على منتديات كهذا".