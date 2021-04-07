تزامنا مع موكب المومياوات.. جامعة أسيوط تنظم فعالية مصر الحضارة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن إطلاق الجامعة لفعالية كبرى تحت عنوان "مصر الحضارة"، والذي ينظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، وذلك تزامنًا مع ما شهدته الدولة المصرية من الحدث الضخم الذي شهده العالم أجمع بافتتاح متحف الحضارة المصرية والمظهر المشرف والحضاري لموكب نقل المومياوات الملكية، والذي جذب أنظار العالم بأسره وأبهرهم بقيمة مصر التاريخية والحضارة الفريدة.وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة الأحداث الوطنية الهامة التي تشهدها مصر، وتأكيد أهميتها لدى الشباب وتبصيرهم بقيمة الوطن واستحضار روح عظمته التاريخية وحضارته العريقة.من جهته قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذه الفعالية الكبرى تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى الطلاب بقيمة مصر التاريخية، ومشاركةً من الجامعة في توثيق ذلك الحدث الثقافي الهام الذي يعد الأكبر من نوعه في القرن الواحد والعشرين.وكشف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن تفاصيل الفعالية والتي تتضمن إطلاق مسابقة طلابية في مختلف المجالات الإبداعية تشمل أفضل مبادرة طلابية، أفضل "بوستر"، أفضل أغنية، أفضل بحث طلابي، أفضل عمل أدبي (شعر فصحى، شعر حر، قصة أو مقال) على أن تكون جميع تلك الأعمال انعكاسا وتعبيرًا عن القيمة التاريخية لمصر وحضارتها الفرعونية، وتوثيقا لحدث افتتاح المتحف ونقل المومياوات وعلي الراغبين في المشاركة تقديم أعمالهم للإدارة العامة لرعاية الشباب في موعد أقصاه الأحد القادم 11 أبريل.وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه سوف يعقب ذلك يوم الإثنين 12 أبريل انعقاد ملتقى طلابي موسع تحت عنوان مصر الحضارة والذي يتضمن ندوة تثقيفية كبرى، للتعريف بعظمة التاريخ الفرعوني والتي سوف يتم خلالها الإعلان عن الثلاث مراكز الأولى الفائزة في المسابقة في كل مجال وتكريم الفائزين بها، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة أسيوط برئاسة الطالب عبد الرحمن صفوت، ونائبه الطالب أحمد عصام الدين، وذلك في تنظيم الحفل والتشديد على الحضور بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.