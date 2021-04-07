الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:26 ص
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، والذي يزيد فيه معدلات الاستهلاك للسلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان، تم الإنتهاء من فتح معارض أهلًا رمضان فى مدينة البياضية ومدينة الطود ومعرض بقرية الكيمان التابعة لمدينة إسنا.
واستعدت مديرية التموين بالأقصر لهذا الشهر الكريم بزيادة إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتصل نسبة التخفيض من 20 إلى 30% عن أسعار السوق الخارجي، وذلك عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان وضمان توزيع هذه المعارض على المحافظة بكاملها، وتم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة البياضية بجوار مجلس المدينة، بحضور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومعرض اخر بمدينة الطود ومعرض بالكيمان، كما سيتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة الأقصر بساحة سيدي ابو الحجاج على مساحة 300 متر مربع، حيث يشارك فيه 15 عارض من كبرى الشركات وذلك لتقديم وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول.
وأكدت المديرية فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتم تسيير قوافل سيارات مجهزة ومحملة بجميع السلع والمجمدات لتجوب أرجاء المحافظة وصولا للقرى والنجوع التي لم يقام فيها معارض وتنخفض فيها المنافذ التموينية، كما تم مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في المعارض بتخصيص أجزاء بالهايبرات لعرض سلع رمضانيه مخفضة، كما شارك في المبادرة 100 محل وماركت حتى الآن، كما تشارك فروع الشركة المصرية بفروعها المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 10 فروع في المبادرة، كما شاركت محلات في المبادرة بشادر الخضار بالحبيل ومحلات بالحبيل، وأعلنت مديرية تموين الأقصر عن توفر مخزون يكفي احتياجات المحافظة لمدة تصل إلى خمسة شهور قادمة، حيث يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وناشدت كافة المواطنين بعدم التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات باستمرار.
واستعدت مديرية التموين بالأقصر لهذا الشهر الكريم بزيادة إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتصل نسبة التخفيض من 20 إلى 30% عن أسعار السوق الخارجي، وذلك عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان وضمان توزيع هذه المعارض على المحافظة بكاملها، وتم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة البياضية بجوار مجلس المدينة، بحضور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومعرض اخر بمدينة الطود ومعرض بالكيمان، كما سيتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة الأقصر بساحة سيدي ابو الحجاج على مساحة 300 متر مربع، حيث يشارك فيه 15 عارض من كبرى الشركات وذلك لتقديم وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول.
وأكدت المديرية فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتم تسيير قوافل سيارات مجهزة ومحملة بجميع السلع والمجمدات لتجوب أرجاء المحافظة وصولا للقرى والنجوع التي لم يقام فيها معارض وتنخفض فيها المنافذ التموينية، كما تم مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في المعارض بتخصيص أجزاء بالهايبرات لعرض سلع رمضانيه مخفضة، كما شارك في المبادرة 100 محل وماركت حتى الآن، كما تشارك فروع الشركة المصرية بفروعها المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 10 فروع في المبادرة، كما شاركت محلات في المبادرة بشادر الخضار بالحبيل ومحلات بالحبيل، وأعلنت مديرية تموين الأقصر عن توفر مخزون يكفي احتياجات المحافظة لمدة تصل إلى خمسة شهور قادمة، حيث يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وناشدت كافة المواطنين بعدم التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات باستمرار.
الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)
الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)
الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)
الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)
الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)
الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)