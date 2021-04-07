الأقصر تفتتح 3 معارض أهلا رمضان (صور)

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، والذي يزيد فيه معدلات الاستهلاك للسلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان، تم الإنتهاء من فتح معارض أهلًا رمضان فى مدينة البياضية ومدينة الطود ومعرض بقرية الكيمان التابعة لمدينة إسنا.واستعدت مديرية التموين بالأقصر لهذا الشهر الكريم بزيادة إتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتصل نسبة التخفيض من 20 إلى 30% عن أسعار السوق الخارجي، وذلك عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان وضمان توزيع هذه المعارض على المحافظة بكاملها، وتم افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة البياضية بجوار مجلس المدينة، بحضور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومعرض اخر بمدينة الطود ومعرض بالكيمان، كما سيتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة الأقصر بساحة سيدي ابو الحجاج على مساحة 300 متر مربع، حيث يشارك فيه 15 عارض من كبرى الشركات وذلك لتقديم وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول.وأكدت المديرية فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يتم تسيير قوافل سيارات مجهزة ومحملة بجميع السلع والمجمدات لتجوب أرجاء المحافظة وصولا للقرى والنجوع التي لم يقام فيها معارض وتنخفض فيها المنافذ التموينية، كما تم مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في المعارض بتخصيص أجزاء بالهايبرات لعرض سلع رمضانيه مخفضة، كما شارك في المبادرة 100 محل وماركت حتى الآن، كما تشارك فروع الشركة المصرية بفروعها المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 10 فروع في المبادرة، كما شاركت محلات في المبادرة بشادر الخضار بالحبيل ومحلات بالحبيل، وأعلنت مديرية تموين الأقصر عن توفر مخزون يكفي احتياجات المحافظة لمدة تصل إلى خمسة شهور قادمة، حيث يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وناشدت كافة المواطنين بعدم التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات باستمرار.