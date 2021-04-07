«فنانيس» برنامج أنيميشن على MBC مصر

تعرض شاشة MBC مصر في رمضان، برنامج "فنانيس"، من نوعية كرتون الأنيمشين، وهو برنامج يومي يجمع شخصيات فنانيس الشهيرة التي ارتبط بها مُشاهدو قنوات MBC على مدار السنوات الماضية، حيث يُقدمون خلال الحلقات عدد من المُغامرات الكوميدية المُرتبطة بالشهر الفضيل.في نفس السياق تعرض قناة mbc مصر خلال شهر رمضان عدد من الأعمال الدرامية والبرامج على رأسها "رامز طار عقله" وبرنامج "خمس نجوم" وبرنامج "30 يوم مع سعد" وعدد من الأعمال الدرامية منها "ملوك الجدعنة" للنجمين عمرو سعد ومصطفي شعبان ومسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق و"مسلسل" خلي بالك من زيزي "للنجمة أمينة خليل ومحمد ممدوح.