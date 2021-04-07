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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج: تفعيل الرسائل النصية لتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:25 ص
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول (sms) المرسلة للمواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، من خلال التطبيق الموحد للمراكز التكنولوجية لإخطار العميل بموقف الطلب أو الخدمة المتقدم للحصول عليها، وذلك ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجاة موسى، مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، أن الرسائل تشمل إعلام المواطن بـ " انتهاء الخدمة او سداد مبالغ مالية أو استكمال أوراق"، مشيرة إلى أن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على أفضل خدمة حكومية وتوفير الوقت والجهد، وتقليل تردد المواطنين على المراكز التكنولوجية.

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