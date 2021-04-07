وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في كاراباخ

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو هاتفيا اليوم الأربعاء، مع نظيره الأرميني فاجارشاك أروتيونيان، الوضع في إقليم كاراباخ وعددا من القضايا الأخرى.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأن وزيري دفاع روسيا وأرمينيا ناقشا خلال الاتصال الهاتفي، الوضع المتعلق بالتسوية في ناجورني كاراباخ،وأن شويجو وأروتيونيان بحثا كذلك عددا من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك للبلدين.يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناجورني كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين آنذاك أن الرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا،وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في كاراباخ، تُشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام للفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم،كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين، إلى ناجورني كاراباخ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.