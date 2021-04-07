المشدد 5 سنوات لسائق ضبط بسلاح ناري في السلام بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق "توك توك" بالسجن المشدد 5 سنوات، لحيازته سلاحا ناريا بقصد التشاجر بالسلام.وأسندت النيابة للمتهم "مجدي. ا"، سائق "توك توك"، تهمة حيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.كان قسم شرطة السلام تلقى معلومات مفادها حيازة سائق طتوك توك" سلاحا ناريا واستخدامه في ترويع المواطنين والمشاجرات.وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وألقت قوات قسم شرطة السلام القبض على المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري، وبمواجهته اعترف باستخدامه في المشاجرات، وتم تحرير المحضر اللازم.