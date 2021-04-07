لافروف: نحاول تلبية احتياجات باكستان من لقاح «سبوتنيك V»

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ستحاول تلبية احتياجات باكستان من لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المُستجد.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد اليوم الأربعاء:" كل شيء في هذا الموضوع يعتمد حاليا على القدرة الانتاجية لهذا اللقاح في روسيا وفي البلدان، التي تعتبر ضمن شركائنا الأجانب".وأضاف الوزير الروسي:" لقد تم بالفعل الاتفاق على إنتاج هذا اللقاح في الهند وبيلاروس وعدة بلدان أخرى وسنكون مستعدين، وفقا للفرص المتاحة، لمساعدة الباكستانيين على تلبية احتياجاتهم"، موضحا أن لدى بلاده التزامات تجاه تلك الدول، التي وجهت في وقت سابق طلبات للحصول على هذا اللقاح.