الصحة: استمرار تلقيح العاملين في قناة السويس ضد كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن استمرار تطعيم العاملين بهيئة قناة السويس ضد فيروس كورونا.وأوضح في تصريحات صحفية أن الوزارة ستقوم بتطعيم كل العاملين في مجال السياحة، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين العاملين في السياحة مع اقتراب فصل الصيف وبدء موسم السياحة في مصر.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".