14 ألفا و910 إصابات جديدة بكورونا فى بولندا

سجلت وزارة الصحة في بولندا 14 ألفا و910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الفيروس إلى مليونين و471 ألفا و617 حالة.وذكر "راديو بولندا"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت أيضا 638 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و703 حالات.وأكدت الوزارة تعافي 18 ألفا و120 شخصا من الفيروس، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و54 ألفا و697 شخصا.