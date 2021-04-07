بدء العمل بالمحررات المؤمنة بالمحاكم في 3 محافظات كمرحلة أولى

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل عن استخدام المحررات المؤمنة في جميع المحاكم والمكاتب الشهر العقارى بنهاية العام الجارى، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الرابعة والتي تبدأ من يوليو حتى نهاية العام.وأضاف وزير العدل خلال كلمته في افتتاح مجمع الخدمات الرقمية والذكية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم البدء في العمل بالمحررات المؤمنة بالمحاكم في 3 محافظات كمرحلة أولى "القاهرة والجيزة والإسكندرية"، أعقبه المرحلة الثانية، والتي سيتم تطبيقها في 7 محافظات أخرى، ثم الثالثة التي تستهدف 7 محافظات، انتهاء بالمرحلة الرابعة التي سبق ذكرها.وقال وزير العدل: إن عدد المحررات والوثائق الموردة للوزارة خلال فترة التشغيل التجريبي، كانت كالتالى توريد 1.458 مليون شهادة، 1.2 مليون توكيل، 51 ألف عقد، 2.7 مليون وثيقة.وأشار إلى أن مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد، له أثر إيجابي فورى على المواطن، لما لمسه من سرعة التعامل وتخفيض المدة الزمنية التي يحصل فيها على الشهادة، وخلال العام الجاري سيكون من المتاح الحصول على الشهادات الصادرة من كل المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال الوحدات التكنولوجية التي يتم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات والأندية الرياضية.