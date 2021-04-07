53 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد "الأقصى" المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد مسئول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن 28 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد اليهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.