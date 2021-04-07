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سياسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:18 ص
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي رئيس الوطنية للصحافة
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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرارات رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وتضمنت القرارات تشكيل الجمعية العمومية لمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ودار المعارف وروز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار الهلال والشركة القومية للتوزيع.

وبحسب القرارات، تشكل الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية كلٍ من الدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش والدكتورة فاطمة سيد أحمد والشيماء عبد الإله عبدالحميد من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وضمت عضوية الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط من المُعيَّنين سامح عبدالرحمن الفخراني مدير عام بقطاع مكتب الوزير بوزارة المالية، ومحمد سعودي قطب نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة صالح أحمد أحمد عمر رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق عبدالخالق عبدالحميد مرزوق مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمُشرِف على الموارد البشرية، والدكتورة هدى عبدالرؤوف عبدالرحمن علي مدرس جامعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد توفيق محمد دسوقي رئيس لجنة الشئون المالية والإدارية بالهيئة والأستاذة بكلية التجارة جامعة عين شمس، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان لاشين المستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة ونائب رئيس مجلس الدولة.

كما شملت عضوية الجمعية العمومية للوكالة من المنتخبين كلًا من هبة محمود أبو بكر يوسف ومحمد علي أحمد محمد عن فئة الصحفيين، وأحمد توني زكي سليمان ووليد عبدالنبي محمود مرسي عن فئة الإداريين، وإبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل وكريم علي أحمد أحمد عن فئة العُمَّال.

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