العكاري: مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة

أكد المهندس سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أن مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة.وأعرب العكاري- خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة بطريق (القاهرة - العين السخنة)، عن خالص اعتزاز العاملين بالمجمع لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح هذا الصرح التكنولوجي العملاق.واستعرض العكاري أهم محاور المشروع، حيث قال إنه بنهاية عام 2016 صدرت توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء مشروع متكامل يشمل أحدث القدرات التكنولوجية لتصنيع وإصدار كل الإصدارات المؤمنة والذكية للاعتماد عليه كأداة رئيسية في توفير الحلول المطلوبة لخطة الدولة في التحول الرقمي كإحدى آليات تطبيق الشمول المالي.وأضاف أنه خلال عامي (2018 - 2019) تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية لبناء هذه القلعة التكنولوجية الفريدة من نوعها وبمشاركة أكثر من 100 شركة مصرية؛ حيث تم توفير نحو 4200 فرصة عمل مباشرة و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة أثناء عمليات التشييد والبناء.وأوضح أن الإحصائية تدل على مدى ضخامة وحجم المشروع، وما يتضمنه من اشتراطات هندسية وفنية وأمنية معقدة؛ ورغم ذلك تم إخراجه بفكر تصميم لم يغفل فيه واجهة الحضارة المصرية على شكل زهرة اللوتس؛ فيما يعكس قدم حضارتنا واعتزازنا بها، وبالتزامن مع العملية الإنشائية تم البدء في اختيار الكوادر البشرية من مختلف التخصصات والاعتماد بصورة أساسية على الشباب حديثي التخرج وتأهيلهم ببرنامج تدريبي نظري وعملي بواسطة نخبة من أمهر الخبراء الأجانب، وبعض الخبرات الوطنية حيث أثبتوا، بكل اقتدار، مدى استيعابهم للعلوم والتقنيات الحديثة رغم صعوبتها.وأوضح أنه منذ منتصف عام 2020 تم تنفيذ كل مراحل دورة الإنتاج والتصنيع، ومراقبة الجودة والبحث والتطوير بالاعتماد على تلك الكوادر المصرية دون تدخل من الخبراء بمختلف الخطوط التكنولوجية.