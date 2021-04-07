رصف 36 كيلو بقرى البنجر بمطروح بـ 55 مليون جنيه

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، على استمرار دفع الأعمال وتذليل الصعوبات للانتهاء من رصف مجموعة الطرق بقرى البنجر بمركز ومدينة الحمام.وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إلى أن طول الطرق التي سيتم رصفها في قرى البنجر بلغت 36 كيلو وبتكلفة استثمارية 55 مليون جنيه، مؤكدا على أن الأعمال تتم بإشراف مجموعة من المهندسين والفنيين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح.