«إسراء».. حكاية صيدلانية برعت في تصنيع الدمى

القماش والألوان تلك الأشياء التي تمحور حولها حلم الفتاة العشرينية، تحب العرائس منذ طفولتها، وتحاكيهم، تميل إلى العزلة، لكنها تجد ذاتها في عالم الدمى، وتسعد بتفصيل ملابس ومنازلهم لهم.إسراء سامي، ذات الـ٢٧ عاما، تعمل صيدلانية بمستشفى جامعة بنها، تقول: "بدايتي كانت منذ الصغر لما فستان العروسة بتاعتي اتقطع، فقررت أعمل لها فستان من قماش قديم أعجب أهلي وأصدقائي وعملت إعادة تدوير للكرتون وعملت بيت للعرايس عندي".تعلمت "سامي"، الخياطة من والدتها، تميل إلى تفصيل ملابس للعرائس، طورت ذاتها بمشاهدة فيديوهات عبر يوتيوب.وتروي قائلة: "التفاصيل يأخد مني وقت طويل بس كل ما اخلص واحد أتبسط واللي بيبسطني اكتر رد فعل الاطفال ع اللي بعمله".تتمنى أن يصبح لديها براند لتصميم ملابس عرائس، ومنزل باربي مثلما كانت نحلم في مرحلة الطفولة.