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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 آلاف و414 إصابة جديدة فى الفلبين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:23 ص
بكورونا في الفلبين
بكورونا في الفلبين
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سجلت السلطات الصحية الفلبينية، 6 آلاف و414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في الفلبين إلى 819 ألفا و164 إصابة مؤكدة، من بينها 158 ألفا و701 حالة نشطة يمثلون نسبة 4ر19 بالمائة من إجمالي عدد الحالات.

وتماثل للشفاء من الفيروس 163 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 646 ألفا و404 أشخاص، فيما سجلت البلاد 242 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و59 حالة وفاة.

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