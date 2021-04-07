كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى يبحثان تعزيز العلاقات الأمنية

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي سيو ووك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الثنائى، والوضع الأمنى ​​الإقليمى.وحسب ما ذكرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية، فإن المسئول الأوروبي أعرب عن دعمه لجهود سول للسلام مع كوريا الشمالية، ووافق على مشاركة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي في المحيطين الهندي والهادئ بمجرد وضعها ومناقشة سبل محددة للتعاون.ومن جانبه، شدد سيو على أهمية التعاون متعدد الأطراف وسط الظروف الأمنية الدولية سريعة التغير، وطالب بمشاركة نشطة من الاتحاد الأوروبي في منتدى حوار سول الأمني ​​القادم ومؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام، اللذين تستضيفهما سول.كما اتفق الجانبان على العمل عن كثب للاستجابة للظروف الأمنية المتغيرة بصورة فعالة من خلال تبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.