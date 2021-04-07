موسكو: سنقرر شكل المشاركة في قمة المناخ بعد تلقي معلومات إضافية من واشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن بلاده ستقرر شكل المشاركة في قمة المناخ يومي 22 و23 أبريل الجاري بعد تلقي معلومات إضافية من الولايات المتحدة.وقال ريابكوف اليوم الأربعاء تلقينا توضيحات معينة من المنظمين الأميركيين،حول الشكل والبرنامج والمحتوى الدلالي لهذا الحدث، والآن يتم تلخيص كل هذا وتحليله ولا يزال لدينا بعض الأسئلة لزملائنا الأميركيين".وأضاف ريابكوف:" عندما نحصل على الوضوح التام سيتم اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا"، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج ضمن 40 من قادة العالم إلى مفاوضات المناخ يومي 22 و23 أبريل الجاري في اجتماع يُعقد عبر الإنترنت.يُذكر أن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أعلن يوم الجمعة الماضي،أنه تم تلقي دعوة رئيس الولايات المتحدة للرئيس فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة المناخ، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية،وستخصص هذه القمة لتوحيد الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، بحسب الإدارة الأميركية.وكانت واشنطن انسحبت من اتفاق باريس، الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم، وذلك في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.