إعادة فتح مسجد «بانتين» في فرنسا.. الجمعة

أعلنت محافظة إقليم "سين سان دوني" الفرنسي الواقع شمال العاصمة باريس ويتبع منطقة "إيل دو فرانس" (منطقة باريس الكبرى) أن مسجد "بانتين" الذي أغلق في 21 أكتوبر الماضي بعد اغتيال معلم التاريخ الفرنسي "صموئيل باتي" سيعاد فتحه الجمعة المقبلة.وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في " الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء أن "محمد حنيش" إمام هذا المسجد الذي تلقى تدريبًا في اليمن، كان يشتبه في ضلوعه في عمل إرهابي لكنه قدم استقالته في 26 أكتوبر الماضي،وكان هذا المسجد قد تم افتتاحه عام 2009 وكان يستقبل مصليين تتراوح أعدادهم بين 1500 إلى 2000 شخص كل جمعة.يذكر أن السلطات الفرنسية اتهمت مدير مسجد "بانتين" بنشر تعليقات مناهضة للمدارس العامة على شبكاته الاجتماعية.