حي حدائق القبة يشكل لجنة لمتابعة المنشآت الحاوية للمواد الخطرة

شكل اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لجنة مكونة من الدفاع المدني، والقوي العاملة، والصحة المهنية، وإدارة شؤون البيئة بالحي، بالمرور علي المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة.ومرت اللجنة على (مخزن شحن - مصبغة- مصنع ملابس - مخزن قطع غيار سيارات) لمراجعة طفايات الحريق واشتراطات السلامة المهنية، وكيفية التخلص من المواد الخطرة، وشهادة مطابقة الصرف الصحي وشهادة الموافقات البيئية، ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، لمواجهة المنشآت الحاوية للمواد الخطرة.