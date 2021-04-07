«الداخلية» تداهم بؤر تجارة المخدرات بـ 7 محافظات

شن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددا من الحملات استهدفت البؤر الإجرامية؛ لترويج المواد المخدرة وضبط حائزيها.تمكنت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية وقسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلالها سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول"، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول.وضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما عدد كبير من الأقراص المخدرة "تامول"، مبلغ مالى، هاتفى محمول.وفي ذات السياق، واصلت مكافحة المخدرات جهودها بعدد من المحافظات، ونجحت في ضبط كمية لمخدر الإستروكس، مبلغ مالى، هاتفى محمول بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بالقاهرة.وضبط كمية لمخدر "الآيس" الشابو، فرد محلى الصنع، 4 طلقات لذات العيار، دراجة نارية، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة سوهاج.وأسفرت الجهود عن ضبط كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول بحوزة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية فى عدة أكمنة أعدت لضبطهم بالبحيرة.وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديرية أمن الشرقية -العاشر من رمضان- تم ضبط كمية لمخدرى الهيروين والبانجو، مبلغ مالى، هاتفى محمول بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.وتمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من ضبط شخصين، مقيمين بمحافظة أسيوط، حال إستقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول.وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع بإستخدام السيارة المضبوطة، وهاتفى المحمول للتواصل مع عملائهما.