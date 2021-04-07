ضمن «حياة كريمة».. إطلاق 15 قافلة طبية اليوم وغدًا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:29 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 15 قافلة طبية يومي 7 و8 إبريل داخل 15 محافظة.
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون بمحافظات (البحر الأحمر - السويس - القاهرة - الوادي الجديد- الإسكندرية - بني سويف - أسوان - الغربية - سوهاج - البحيرة - المنيا - المنوفية - دمياط - مطروح - قنا).
وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون بمحافظات (البحر الأحمر - السويس - القاهرة - الوادي الجديد- الإسكندرية - بني سويف - أسوان - الغربية - سوهاج - البحيرة - المنيا - المنوفية - دمياط - مطروح - قنا).
ضمن «حياة كريمة».. إطلاق 15 قافلة طبية اليوم وغدًا
ضمن «حياة كريمة».. إطلاق 15 قافلة طبية اليوم وغدًا
ضمن «حياة كريمة».. إطلاق 15 قافلة طبية اليوم وغدًا
ضمن «حياة كريمة».. إطلاق 15 قافلة طبية اليوم وغدًا