ضمن «حياة كريمة».. إطلاق 15 قافلة طبية اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 15 قافلة طبية يومي 7 و8 إبريل داخل 15 محافظة.وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).وأشارت الوزارة إلى أن القوافل ستكون بمحافظات (البحر الأحمر - السويس - القاهرة - الوادي الجديد- الإسكندرية - بني سويف - أسوان - الغربية - سوهاج - البحيرة - المنيا - المنوفية - دمياط - مطروح - قنا).