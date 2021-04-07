انتهاء المقابلات الشخصية لرؤساء ووكلاء لجان الثانوية العامة الخميس

بدأت الإدارة العامة للامتحانات تحت إشراف خالد عبد الحكم، إجراء المقابلات للأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات بامتحانات الثانوية العامة 2021، على أن يتم الانتهاء من المقابلات نهاية الأسبوع الجارى.تشمل الاجراءات علي التأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ممارسة المتقدم للوظيفة من أداء عمله، كما سيتم الاستعلام الأمنى عن الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء كنترولات قبل تكليفهم رسميا، موضحا أن الكنترولات ستقوم بمراجعة استمارة التقدم للامتحانات للطلاب بعد انتهاء تسجيلها، مشيرة إلى أن جميع الطلاب انتهوا من مرحلة تسجيل الاستمارة وتسليمها للمدارس.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت التقدم للعمل كرئيس كنترول ووكيل ورئيس لجنة إدارة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020،2021، وفق ضوابط محددة وذلك فى إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى يوليو المقبل.وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموانع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات منها ألا يكون العضو المتقدم صدر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو حصل على جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا" الإنذار بالخصم من الأجر خمسة أيام، وألا يكون العضو قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ويشترط أن يكون من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم وأن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام وفى هذه الحالة يمنع من الاشتراك فى أعمال الامتحانات كرئيس أو وكيل كنترول أو لجنة إدارة.وأوضحت الوزارة أن ضمن الموانع، يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، كما اشترت الوزارة أن يكون العضو الذى يتم انتدابه للعمل كرئيس لجنة مراقبة أو وكيل كنترول ورئيس لجنة إدارة أو وكيلا أن يكون حاصلا على مؤهل عالى بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة وأن يكون كل رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل والحصول على تقدير ممتاز وخبرة فى أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات فى وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة رئيس قسم" حجرة" أو وكيل قسم حجرة، وتوافر السمات الشخصية والقيادية وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.