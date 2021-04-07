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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير ميدان رفاعة الطهطاوى بحى شرق سوهاج

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:34 ص
ميدان رفاعة الطهطاوي
ميدان رفاعة الطهطاوي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أنهت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض، أعمال تطوير ميدان رفاعة الطهطاوي تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وأوضح "عوض"، أن أعمال تطوير ميدان رفاعة الطهطاوي أمام جامعة سوهاج، شملت تركيب البلدورات، دهان أعمدة الإنارة، وإنشاء مساحات خضراء، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين، بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، إلى أن ميدان رفاعة الطهطاوي يعد من الميادين المهمة بالمحافظة، نظرًا لموقعه المتميز، مؤكدًا أن الأعمال انتهت وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

يذكر أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض، بدأت أعمال رصف شارع التحرير بطول 2 كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أنه بدأت أعمال رصف شارع التحرير بطول 2 كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

وأكد عوض أن أعمال الرصف بدأت بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تأتي ضمن الخطة الاستثمارية وضمن خطة أشمل لتطوير الشارع ورفع كفاءته وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق وفي إطار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

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