«رياضة أسوان» تنظم مخيما كشفيا لتدريب الأشبال (صور)

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، المخيم الكشفي لتنمية المهارات لغير الكشفيين لطلاب المدارس، وجاء ذلك في إطار بروتوكولات التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بأسوان إدارة الطلائع، ومديرية التربية والتعليم،توجيه عام التربية الرياضية.وتضمنت فعاليات المخيم الكشفي تدريب الأشبال على تاريخ الحركة الكشفية، وكيفية استخدام الحبال، وأنواع الأربطة في النشاط الإرشادي، والإسعافات الأولية للأشبال بمدرسة عنيبة الابتدائية بنصر النوبة.وجاء ذلك في إطار خطة مديرية الشباب والرياضة بأسوان لتنمية مهارات للطلاب، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وتحت إشراف مصطفى بسطاوي، وكيل المديرية للشباب.