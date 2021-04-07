جامعة الإسكندرية تفوز ببطولة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول طلبة، والمركز الأول طالبات، والدرع العام لبطولة الشهيد الرفاعي الـ 48 لألعاب القوى، وتضمنت البطولة رياضة (الجري- العدو- المشي)، والرمي (رمح - مطرقة - جله)، والقفز (زانة- ثلاثي- طويل)، والوثب الرفاعي (عالي - الحواجز).أقيمت فاعليات البطولة فى مركز الألعاب الأوليمبي بالمعادي، على مدى اليومين الماضيين بمشاركة 40 جامعة ومعهد من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المصرية، بالإضافة لمشاركة مميزة لمنتخب جامعة الإسكندرية لذوى الاحتياجات الخاصة.وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية فريق الجامعة المشارك، مؤكدًا على أن جامعة الإسكندرية، تسعى أن تكون الأفضل على كافة الأصعدة العلمية، والرياضية، والثقافية، والفنية، ومن جانبه أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على تشجيع طلابها على المشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة، والمنافسات الرياضية على كافة المستويات ضمن مبادرة حرم جامعي رياضي صحي.