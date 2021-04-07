بتخفيضات 25%.. افتتاح «أهلا رمضان» بشارع فيصل فى الجيزة غدًا

تفتتح نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا الخميس، معرض "أهلا رمضان" بشارع فيصل بالجيزة على مساحة 2000 متر مربع، لتقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة، وفق محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.وقال إمبابي، في بيان، إن عدد العارضين في المعرض سيزيد عن 80 عارضا لجميع المنتجات والسلع الغذائية المخفضة، موضحا أنه سيضم أقساما للخضروات والفاكهة واللحوم الحمراء، الحاصلات الزراعية والبقوليات والدواجن وياميش رمضان، مضيفا أن هذه السلع سيتم عرضها بأسعار مخفضة ستتراوح نسب الخصم فيها بين 15-25% من السعر الأصلي للمنتج، بالاتفاق مع العارضين، مضيفا أنه تم تخصيص مساحة داخل المعرض للمستثمرين اليمنيين الذين يمتلكون شركات مقيدة بغرفة الجيزة، بالتنسيق مع السفارة اليمنية ممثلة في السفير الدكتور محمد علي مارم، ومجلس الأعمال اليمني، لجذب الاستثمارات اليمنية ورءوس الأموال إلى محافظة الجيزة على وجه الخصوص.وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن المواطنين سيمكنهم الاستفادة من هذه العروض بداية من يوم افتتاح المعرض حتى نهايته، والذي يستمر في تقديم الخدمات لمدة أسبوعين من الافتتاح.وأضاف إمبابي، أن فكرة إقامة المعرض تأتى من خلال الدور الذى تقوم به الغرفة بالتنسيق مع منتسبيها من التجار في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بمحافظة الجيزة، موضحا أن المعرض تشرف على تنظيمه غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، برعاية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع فى سلسلة معارض "أهلًا رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكل أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيًا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجًا.