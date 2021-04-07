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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية بمساحة 680 مترا في البحيرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وقدد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وبدر عن إزالة حالتي تعدي على مساحة 680 م2، عبارة عن إزالة تعديات بمساحة 500 م٢ بقرية سنهور بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وإزالة مباني مخالفة في المهد دون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 180 متر مربع بقرية المعركة بوحدة النجاح مركز بدر.

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