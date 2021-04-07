وزير المالية: مجمع الإصدارات المؤمنة يوفر على الدولة 6 مليارات طابع بريدى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تعاونا كبيرا بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والوزارة، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، والتكامل الكامل بين جميع الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين الصحي الشامل، وغيرها، فضلا عن تقليل الفاقد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتيسير عملية تتبع المنتجات فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هناك تعاونا كبيرا بين المجمع الجديد ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن الدولة كانت تستورد بين 5.5 إلى 6 مليار من الطابع الضريبي "البندرول"، للحد من التهرب الضريبي بتكلفة 430 مليون جنيه يتم تحويلها إلى عملة صعبة، وذلك في إطار وضع آليات محكمة لحصر حجم الإنتاج، وصولا إلى تحقيق منظومة متكاملة للتتبع.وتابع وزير المالية: "الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبي من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية في إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد، وجار توفير 6 مليارات طابع ضريبي لمصلحة الضرائب، وبالتالي نوفر العملة الصعبة لأن التعاقد بالعملة العادية".