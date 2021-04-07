ضمن مبادرة «حياة كريمة».. تنفيذ قافلتين سكانيتين بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.و نظمت الوحدة المحلية لمركزي دمنهور وشبراخيت بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلتين سكانيتين شاملة إحداهما بمركز دمنهور بقرية افلاقة بمبنى الوحدة المحلية إحدى قرى المبادرة الرئاسية، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة عقد ندوة توعية بالقضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على المجتمع.وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي على 395 مريضا منهم 170 كشف أطفال، 200 باطنة وامراض مزمنة،25 كشف نساء، وتركيب 26 وسيلة، كما تم تقديم ندوة توعوية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها بجانب علاج وتجريع ورش 200 رأس اغنام ضد الطفيليات الخارجية 150 أسطوانة بسعر المستودع للتخفيف على أهالي القرية.كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية منشأة الرزافة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى بشبراخيت تم خلالها، تم الكشف علي 625 مريضا ما بين (140 باطنة - 70 جلدية - 95 صدر - 90 أطفال - 65 رمد - 114 مستعملات تنظيم أسرة - 51 مشورة تنظيم أسرة)، وتم تقديم عروض فنية للمواهب المتميزة من طلاب مدارس المركز ومعرض منتجات فنية وتم تقديم الهدايا لهم.