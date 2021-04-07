بعد قتلها في واقعة خطف.. أهالي دكرنس يشيعون جثمان الطفلة ريماس

شيع المئات من أهالي دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة "ريماس. م. ج."، 6 سنوات، والتي تم خطفها وقتلها بمنطقة منشأة السيد محمود بمدينة دكرنس وذلك عقب الانتهاء من تشريح الجثمان، وطالب الأهالي بإعدام القاتل في ميدان عام ليكون عبرة للجميع.وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، أمس الثلاثاء إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بالعثور على جثة طفلة عمرها 6 سنوات، في بإحدى العمارات خلف منطقة الإسعاف بدكرنس وتجمع الأهالي حول المنزل الذي عثروا فيه على الطفلة في محاولة للفتك بالمتهم بقتلها.وانتقل مدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وباقتحام منزل المتهم ويعمل حدادا تبين وجود جثة طفلة تُدعى "ريماس. م. ج."، وبمناظرة الجثة تبين وجود 3 طعنات بجسد الطفلة وبالقبض على المتهم تبين وجود دماء على ملابسة وعلي سكينة مطبخ بجوار الجثة.فيما تجمهر المئات من أهالي مدينة دكرنس حول المنزل في محاولة للفتك من المتهم رافضين القبض عليه من قبل الشرطة مطالبين بالقصاص منه وقتله، وحاول الأهالي اقتحام المنزل بينما فرضت قوات الأمن كردون أمني والتي تمكنت من تخليص المتهم والقبض عليه، ونقله من خلال قوة من الأمن المركزي إلى مركز شرطة دكرنس ثم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى دكرنس.وبسؤال شهود عيان أكدوا أن الطفلة خرجت من منزلها لشراء الخبز من أحد مخابز المدينة القريبة من منزلها وشاهدها المتهم، فاستدرجها لمنزله بحجة أن أمها تنتظرها هناك، وحاول التعدي جنسيا عليها إلا أن الطفلة صرخت وخاف من افتضاح أمره فقام بطعنها 3 طعنات نافذة تسببت في وفاتها.وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثة الطفلة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وإذا كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه، وتجمهر عدد كبير من الأهالي وأسرة الطفلة أمام المشرحة مطالبين بسرعة محاكمة المتهم وإعدامه، مؤكدين أنه ليس مختلا عقليا ولا مريضا فقد خطط ودبر واستدرج الطفلة لمنزله لاغتصابها ثم قتلها.