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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:54 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
إيمان ماهر
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‏‎نظمت ‏‎جامعة بنها قافلة طبية بشرية نموذجية بالوحدة المحلية بنوي بمركز شبين القناطر بالقليوبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد مسؤلون عن المبادرة أن الإقبال كان كثيفا على القافلة الطبية حتى نفذت الأدوية، لذلك اقترحت وكيل كلية الطب بجامعة بنها، استكمال القافلة لمدة أسبوع بمختلف التخصصات للقري.

وبلغ عدد الحالات التى تم الكشف عنها 255 حالة باطنة، والكبد والجهاز الهضمي 120 حالة، 275 حالة أطفال، وطب وجراحة العين وصلت لـ 250 حالة، وفي الجراحة العامة 64، والمعمل 46، بإجمالي ١٠٧٢ منهم٥ حالات عيوب خلقية وحالة صفراء.

وتفقد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان يرافقة الدكتور جمال سوسة القافلة، واستمع لشرح دكتورة نيرمين عدلي عن كيفية تنظيم سير العمل وآليات التنفيذ، وأشاد بالقافلة ودور الجامعة في خدمة المجتمع بأعتبارها بيت الخبرة الأول لمحافظة القليوبية، كذلك بمشاركة تنظيمية وتنسيقية من كلا من أمانى محمد إبراهيم مدير المشروعات بالمحافظة، مسؤل المشاركه المجتمعية و‏‎متطوعي شباب المشاركة المجتمعية.

شارك في القوافل دكتور أحمد الحبشي مدير مستشفي الرمد سابقا بالأجهزة، وكشف وحصر الحالات المسببة للعمي، ونخبه من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب من كليات الطب البشرى والتمريض والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في تخصصات الرمد والباطنة والاطفال والجراحة وأمراض القلب وقسم التحاليل الطبيه.

تأتي القوافل فى إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيلًا لدور الجامعة فى رعاية أبناء الأقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا والأكثر كثافة فى السكان.
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر
ضمن «حياة كريمة».. جامعة بنها تنظم قافلة طبية نموذجية بشبين القناطر

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