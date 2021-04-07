ضبط 171 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 171 قطعة سلاح ناري، و232 قضية مخدرات، وتنفيذ 80130 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإشراف اللواء علاء الدين سليم.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.