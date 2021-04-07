رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

استعرض المهندس سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أهم محاور المشروع، مشيرا إلى أنه بنهاية 2016 صدرت توجيهات بدراسة إنشاء مشروع متكامل يشمل أحدث القدرات التكنولوجية لتصنيع وإصدار جميع الإصدارات المؤمنة والذكية، للاعتماد عليها كأداة رئيسية لتوفير الحلول المطلوبة لخطة الدولة فى التحول الرقمي والشمول المالي.وقال رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، فى كلمته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية فى 2019 بمشاركة أكثر من 100 شركة مصرية، حيث يعد المشروع قلعة تكنولوجية عملاقة فريدة من نوعها.وأشار "العكارى" إلى أن المشروع وفر 4200 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد، منوها بأن المشروع تم تصميمه على شكل زهرة "اللوتس" اعتزازًا بالحضارة المصرية القديمة.وكشف عن أن مصنع إنتاج الهولوجرام بالمجمع، يعد من أكبر مجمعات صناعة الهولوجرام في العالم، ويستخدم في العديد من الحلول التكنولوجية، أبرزها حماية وتأمين الوثائق الرسمية ضد التزوير، كما يعتبر الأحدث كبديل عن الأختام التقليدية"، ويستخدم أيضا في منع الغش التجارى وإمكانية التتبع الآلى لكل السلع والمنتجات، والتخطيط الفعلي لإنتاج الملصقات التأمينية ولصقها على المنتجات الدوائية".وأوضح أنه تم اختيار الكوادر البشرية من مختلف التخصصات والاعتماد على الشباب حديثي التخرج.