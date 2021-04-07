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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:08 ص
المهندس ياسر أحمد
المهندس ياسر أحمد الشهاوى
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتياز محطة كدوان المرشحة بالمنيا إجراءات التقييم والحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح.

وأكد أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن هذه الإنجازات تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها
مياه المنيا: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة كدوان المرشحة بمرحلتيها

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