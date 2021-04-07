وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي ضم كل من الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية، والدكتورة ناهد أديب، مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية، وبحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد.وتناول اللقاء مناقشة وبحث متطلبات الفترة القادمة والاتفاق على أجندة ورشة العمل لإطلاق أنشطة البرنامج الممول جُزْئِيًّا من البنك الدولي خلال مرحلته الجديدة، التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كامتداد جغرافي للبرنامج وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد، وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما تم تنظيم ورشة عمل بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور المعنيين من الأجهزة التنفيذية ومديري الإدارات ومسئولي التخطيط بالمحافظة وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية.واستهل محافظ أسيوط الورشة بالترحيب بوفد برنامج التنمية المحلية، موضحًا أن برنامج التنمية المحلية يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد ومنها محافظة أسيوط، بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أَسَاسِيًّا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.من جانبه أشار الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة وهو قائم على التخطيط التشاركي وفي إطار متكامل لعملية التنمية المحلية وبمشاركة الهيئات والجهات المختصة، واستطلاع آراء المواطنين وقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة محليًا، وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية، بتعزيز دور المواطن في المشاركة ومتابعة التنفيذ وتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة، منوها إلى البدء في تنفيذ المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا ويستهدف البرنامج على دعم التنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية في الريف والحضر من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة.وأضاف نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن ورشة العمل تأتي لإطلاق أنشطة البرنامج وتحديد الخطوات التنفيذية المطلوبة للبدء فضلا عن الانتهاء من الإطار المؤسسي، ولقاء فريق عمل وحدات التنفيذ المحلية لضمان التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج، بالإضافة إلى التعريف بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي وإجراءات تشكيله ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.