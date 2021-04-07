صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»

حصلت «الدستور» على صور لزوجة ونجلها دفعهما زوجها أسفل سيارة أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الهرم، باستقبال "ع. ر"، 25 سنة، ربة منزل، ونجلها "ي"، 5 سنوات، مصابين بإصابات بالغة كسور وكدمات متفرقة ونزيف وقطع بأنحاء الجسد، ومقيمين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.وبسؤال المصابة اتهمت زوجها "أ. ع"، له معلومات جنائية مسجلة، والد المصاب الثاني، بالتسبب في إصابتها ونجلها بعد إلقائهما أمام سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم بسبب خلافات زوجية، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة اتهام الزوجة، وبإجراء التحريات تبين صحة اتهامها.وأشارت التحريات إلى أنه في أواخر الشهر الماضي خرجت الزوجة برفقة زوجها وطفلهما وأثناء عودتهما إلى مسكنهما، اشترى الأب فانوس رمضان لطفله، وأثناء سيرهم في طريقهم إلى منزلهم، وقعت مشاجرة بين الزوجين أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة حي الهرم، واشتد الشجار بين الزوجين، وتعدى كل منهما بالضرب على الآخر وأثناء ذلك، دفعها الزوج إلى الخلف، كادت أن تصدمها سيارة نقل لكن العناية الإلهية أنقذتها، وأثناء ذلك تصادف قدوم سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية اصطدمت بها ونجلها.أسرع الزوج لإسعاف زوجته وطفله، ونقلهما إلى مستشفى الهرم، وطلب منها ألا تخبر أحدًا أنه دفعها للخلف حال مشاجرته معها ما تسبب في إصابتها، لكن افتضح أمره.وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابة الزوجة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، فيما أصيب طفلها بانفجار في الكلية، وارتشاح على المخ، إضافة إلى إصابته بغيبوبة منذ وقت الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن زوجها من دفعها أسفل عجلات السيارة، تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.