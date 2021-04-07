رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:05 ص
زوجة ونجلها
زوجة ونجلها
ندى حمدي
طباعة
حصلت «الدستور» على صور لزوجة ونجلها دفعهما زوجها أسفل سيارة أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الهرم، باستقبال "ع. ر"، 25 سنة، ربة منزل، ونجلها "ي"، 5 سنوات، مصابين بإصابات بالغة كسور وكدمات متفرقة ونزيف وقطع بأنحاء الجسد، ومقيمين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.

وبسؤال المصابة اتهمت زوجها "أ. ع"، له معلومات جنائية مسجلة، والد المصاب الثاني، بالتسبب في إصابتها ونجلها بعد إلقائهما أمام سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم بسبب خلافات زوجية، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة اتهام الزوجة، وبإجراء التحريات تبين صحة اتهامها.

وأشارت التحريات إلى أنه في أواخر الشهر الماضي خرجت الزوجة برفقة زوجها وطفلهما وأثناء عودتهما إلى مسكنهما، اشترى الأب فانوس رمضان لطفله، وأثناء سيرهم في طريقهم إلى منزلهم، وقعت مشاجرة بين الزوجين أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة حي الهرم، واشتد الشجار بين الزوجين، وتعدى كل منهما بالضرب على الآخر وأثناء ذلك، دفعها الزوج إلى الخلف، كادت أن تصدمها سيارة نقل لكن العناية الإلهية أنقذتها، وأثناء ذلك تصادف قدوم سيارة ملاكي تسير بسرعة عالية اصطدمت بها ونجلها.

أسرع الزوج لإسعاف زوجته وطفله، ونقلهما إلى مستشفى الهرم، وطلب منها ألا تخبر أحدًا أنه دفعها للخلف حال مشاجرته معها ما تسبب في إصابتها، لكن افتضح أمره.

وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابة الزوجة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، فيما أصيب طفلها بانفجار في الكلية، وارتشاح على المخ، إضافة إلى إصابته بغيبوبة منذ وقت الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن زوجها من دفعها أسفل عجلات السيارة، تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»
صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

ارتفاع في درجات الحرارة.. والموجة الحارة تنكسر بنهاية الأسبوع

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم


الصور

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

الأكثر قراءة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

السيسى: مجمع الوثائق نقلة كبيرة للحكومة الذكية

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى