تقرير أمريكي: مشروعات تطوير قطاع الزراعة بمصر تعزز الاكتفاء الذاتي

أشاد موقع "المونتيور" الأمريكي بجهود الرئيس السيسي في تطوير القطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوجيهاته نحو تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق معدلات أعلى للاكتفاء الذاتي من الغذاء.وذكر الموقع أن السيسي عقد اجتماعا يوم 28 مارس لمناقشة تنفيذ المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة أكثر من مليون فدان غربي دلتا النيل في الوجه البحري-والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي- مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي.ولفت الموقع الأمريكي إلى أن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الدولة لتنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة، كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، بهدف العمل على تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، وسد فجوة الغذاء، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب.وأضاف أن السيسي تحدث عن مشروع الدلتا الجديدة، الذي يقع على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية، خلال زيارته لمركز التدريب والمحاكاة البحري التابع لهيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية في إطار الاحتفال المصري بإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي جنحت في قناة السويس يوم 23 مارس.وذكر أن "السيسي" يسعى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى المعالج لزراعة الأراضي الجديدة للمشروع، ونقل عنه قوله:"سنسحب مياه الصرف الزراعي َونعالجها لتلائم المعايير الدولية ونستخدمها في الصوامع في الضبعة بالمنطقة الغربية لمصر، والتي بها عدد قليل من السكان".ونوه الموقع الأمريكي إلى أن مصر نجحت في زراعة 10.3 مليون فدان بحلول عام 2019 لتوفير الاحتياجات الغذائية للسكان البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ونقل الموقع عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوله "إن مشروع الدلتا الجديدة من المشروعات العملاقة التي ستزيد مساحة مصر الزراعية بأكثر من مليون فدان"، مضيفا إنه سيتم زراعة الأراضي المزروعة الجديدة بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والخضروات."وأوضح الموقع أن الحكومة المصرية كانت قد كشفت في يناير الماضي، عن مشروع آخر جديد أطلق عليه اسم "مستقبل مصر" لزراعة 500 ألف فدان على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، مشيرا إلى إن المشروع يهدف إلى توفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار معقولة، وسد الفجوة في السوق المحلية بين الإنتاج والواردات، فضلا عن توفير العملة الأجنبية للاقتصاد الوطني.من جهته، قال نادر نور الدين، أستاذ علوم التربة والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن المشروعين سيساعدان في سد الفجوة الغذائية في مصر.وأضاف في حديثه للمونيتور عبر الهاتف: "تستورد مصر حوالي 65٪ من احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية، وهذان المشروعان الواعدان يمكن أن يساعدا في توفير حصة كبيرة من احتياجات مصر الغذائية".وتابع: "يمكن لهذه المشاريع أن تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد الغذائية وتقليل فاتورة الواردات الغذائية، والتي تصل إلى 15 مليار دولار بمقدار الثلث".ونقل" المونيتور" عن محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، قوله: "إن مشروع الدلتا الجديدة قريب من التجمعات السكانية ويمثل فرصة كبيرة يمكننا من خلالها زيادة الصادرات الزراعية للبلاد بسبب قرب المنطقة من الموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط".وأوضح إن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري، قائلا: "نتحدث عن أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ليس فقط في مجال الإنتاج الزراعي ولكن أيضًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم الشباب وتساهم في خلق فرص عمل لهم، مما يعود بالفائدة على الدولة المصرية بشكل عام."وفي هذا الصدد، لفت الموقع الأمريكي إلى أن قطاع الزراعة في مصر يساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 14٪، ويمثل 28٪ من فرص العمل و55٪ من العمالة في الريف، مضيفا أنه في عام 2020، صدرت مصر 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية، وفقًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة.من جانبه قال سيد خليفة، رئيس اتحاد المزارعين، النقابة المستقلة للمزارعين في مصر للمونيتور: "شرعت إدارة السيسي منذ وصولها إلى السلطة في سلسلة من المشاريع الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي سواء من حيث التوسع الزراعي أو زراعة الصوامع أو الإنتاج الحيواني أو تربية الأسماك".وقال "خليفة" إن الحكومة المصرية تبنى محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، بطاقة 6 ملايين متر مكعب يوم لتأمين المياه الكافية لزراعة الأراضي الجديدة على الساحل الشمالي الغربي.وتابع: "المحطتان ستعطيان دفعة كبيرة لجهود مصر للتوسع في تنفيذ المشاريع الزراعية في ظل محدودية الموارد المائية في مصر.