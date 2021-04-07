بسبب أعمال تحويلات.. قطع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة غدًا

أهابت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وأشارت إلى أن الانقطاع يبدأ اعتبارا من غد الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.وأوضحت شركة المياه أن الانقطاع يتضمن (ميدان روكسي - شارع المرغني – شارع سيد المرغني – إبراهيم اللقاني – نزيه خليفة) وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، ويأتي لما تقوم به من أعمال لتحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح، والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجهم في الفترة المتأثرة بالأعمال، على أنه سيتم تدبير سيارات للمياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.